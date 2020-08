Splendida Cristina Marino, che con alcune sue immagini recenti postate sui social network ci fa vedere quanto sia sontuosa e desiderabile.

Visualizza questo post su Instagram •RED HOT CHILI PEPPERS• Un post condiviso da Cristina Marino (@cristina__marino) in data: 3 Ago 2020 alle ore 3:39 PDT

La bellissima Cristina Marino regala immagini mozzafiato di sé e della sua estate. L’attrice milanese, classe 1991, fa vedere quanto le sta da incanto qualsiasi cosa indossi. E date le altissime temperature del periodo, riusciamo a vederla meno vestita del solito.

Il che è una gioia assoluta per gli occhi. La 29enne che ha preso parte a diversi film nel corso degli ultimi 11 anni, raggiungendo le luci della ribalta, è assolutamente sontuosa. Tra l’altro lei è nota in particolar modo per essere, dal 2015, la compagna di Luca Argentero. Che per lei ha interrotto la sua precedente relazione con Myriam Catania. Lei ed il 42enne Luca sono molto bene assortiti insieme e già un anno fa, sempre d’estate, fecero parlare di loro per via del loro evidente affiatamento. I fans sia dell’uno che dell’altra non fanno altro che elogiarli e riempirli di meritatissimi complimenti.

Cristina Marino, semplicemente fantastica su Instagram