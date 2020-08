Daydreamer, Can Yaman vestito da sposo: bellezza sconvolgente – FOTO

Daydreamer, Can Yaman vestito da sposo: bellezza sconvolgente. Il protagonista della serie turca ha fatto impazzire i followers con l’ultimo scatto su Instagram

Daydreamer sta continuando a far sognare i telespettatori di Canale 5, ogni giorno con nuove puntate. Motivo di così tanto successo, in parte è dovuto anche all’amatissimo attore turco che negli ultimi anni sta facendo impazzire il mondo: Can Yaman. Tra Bitter Sweet dello scorso anno, e la serie che sta andando in onda quest’estate, ha conquistato una fetta di pubblico che lo segue con costanza e con affetto, attraverso tutti i suoi progetti e sui social.

Daydreamer, Can Yaman fa impazzire i suoi followers con l’ultimo scatto: vestito da sposo è un incanto

Can, oltre ad essere un uomo bellissimo, di talento e di successo, è laureato in giurisprudenza. È sempre stato il primo della classe, in tutto quello che ha fatto, e quando ha coronato il suo sogno di diventare un avvocato, ha scoperto che in realtà non era proprio questo quello che voleva fare da grande. Così ha rischiato tutto, si è messo in gioco e ha inseguito una vita da attore. Le cose gli sono andate decisamente bene, considerando che dalla Turchia, è riuscito a diventare famoso in tutto il mondo.

La scorsa estate, infatti, è stato qui in Italia (Can è innamorato del nostro Paese) e i fans sono impazziti: lo hanno seguito ovunque e ci sono stati diversi appostamenti sotto agli hotel in cui alloggiava.

