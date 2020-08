Instagram si ferma ad ammirare Elena Morali. La showgirl proveniente da Bergamo rende l’acqua e l’estate bollenti con il suo fisico da far girare la testa.

La showgirl Elena Morali si mostra in forma magnifica dalle Baleari, dove sta trascorrendo le sue magnifiche vacanze estive. La 30enne originaria di Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, mette in mostra un fisico mozzafiato. La biondissima showgirl fa vedere un gran bel paio di gambe e non solo.

Dotata di un corpo magnifico, Elena calamita su di sé gli occhi ed è bellissima. Uno spettacolo davvero sensazionale, che fa capitolare i suoi tantissimi followers. Lei l’abbiamo vista a ‘La Pupa e il Secchione’, a ‘Matricole e Meteore’, in ‘Chiambretti Night’ e a ‘L’Isola dei Famosi’. Dove ha sempre fatto sfoggio di un corpo da sogno. Poi nel 2018 è arrivata l’importante esperienza come conduttrice a ‘Colorado’, con lo show tutto suo affidato a lei. Inoltre non di rado capita di vederla a ‘Pomeriggio 5’ in qualità di opinionista.

Elena Morali, una bellezza al bagno tutta da guardare