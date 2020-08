Elisabetta Canalis da favola , surf e costume che scoppia davanti – foto

È una Elisabetta Canalis strabordante ed in versione da spiaggia hot. Lei fa alzare la temperatura con il suo costume aderentissimo, curve mozzafiato.

Che dire di Elisabetta Canalis? L’attrice sarda, che attualmente sta trascorrendo le vacanze estive con tanto di famiglia al seguito proprio nella sua terra d’origine, mostra uno scatto che risale a poco più di un mese fa.

La ex velina come noto è ormai stabilmente di casa negli Stati Uniti. E per la precisione a Los Angeles, città bagnata dall’Oceano Pacifico. Lì non è certo raro imbattersi in chi fa surf o sport tipicamente propri del mare. E proprio in tenuta da surfista la Canalis si fa vedere, in una foto risalente a circa cinque settimane fa e realizzata da quelle parti. Balza all’occhio il costume succinto che mette in risalto le forme sinuose della 41enne sarda. La quale, nonostante l’età, resta sempre bellissima ed in splendida forma.

Elisabetta Canalis, semplicemente fantastica in tenuta da surf