Enza De Cristofaro è una bomba, lady D’Ambrosio lascia di sasso – FOTO

Enza De Cristofaro, moglie del terzino dell’Inter Danilo D’Ambrosio, è davvero splendida: le sue foto, postate poche ore fa su Instagram, sono incredibili

Enza De Cristofaro è la moglie di Danilo D’Ambrosio. La donna ha sposato il terzino dell’Inter nel 2016 dopo una relazione di 13 anni. Anche lei, così come il calciatore, è napoletana e l’ha seguito in ogni suo trasferimento durante la sua carriera calcistica. I due sono finiti sotto i riflettori per un gesto davvero romantico da parte del giocatore nei confronti della sue dolce metà.

Ricordiamo che Danilo le fece una proposta di matrimonio di fronte al Duomo di Milano con tanto di flash mob. Dalla loro unione sono nati due figli. Il primogenito si chiama Leonardo ed è nato tre anni fa. Il secondogenito si chiama Ludovico ed è nato un anno fa. Tutti e due sono nati a Napoli.

