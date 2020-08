Eva Henger, in primo piano il lato B, la sfida a Mercedez prosegue – FOTO

Eva Henger infiamma l’estate italiana pubblicando foto sensuali sui social e risponde a tono alle immagini della figlia Mercedesz

Eva Henger nonostante i 47 anni continua ad essere la beniaminia di moltissime generazioni che l’hanno vista presienziare anche in diversi programmi televisivi come madrina e valletta. La splendida ungherese nativa di Győr ama mettere in mostra sui social le sue curve da infarto lasciando spesso i fan a bocca aperta, con un botta e risposta continui con la bella figlia Mercedez anche seguitissima.

Gli shooting per Eva Henger non mancano e continua a deliziare i suoi numerosissimi fan di Instagram – oltre 960mila – con scatti al lago con un fotografo d’eccezione, ovvero il marito Massimiliano Caroletti che la segue devotamente ovunque.