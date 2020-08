Floriana Messina, l’ex gieffina è una bomba piena di Eros, illegale – FOTO

L’ex gieffina Floriana Messina alza la temperatura con un pallone da pallavolo e un bikini rosa davvero esplosivo: la foto mozzafiato.

Visualizza questo post su Instagram Beachvolley ?! 🏐 bikini @islandcocobikini Un post condiviso da FLORIANA MESSINA (@floriana_messina) in data: 3 Ago 2020 alle ore 11:07 PDT

Floriana Messina bombastica su Instagram. L’ex concorrente del Grande Fratello fa impazzire i fans e alza ulteriormente le temperature già bollenti di questa estate 2020 regalando i fans la foto che vedete qui in alto in cui indossa un bikini rosa che fa fatica a trattenere il prorompente lato A.

Capelli lunghi sciolti sulle spalle, labbra e occhi in primo piano, un pallone da beach volley e le forme mozzafiato che hanno mandato in til i followers. “Che bella che sei”, “Sei troppo bella e bona”, “Che bomba esplosiva”, “Sempre stupenda”, “Sei bona in tutte le foto che pubblichi”, scrivono i fans.

Floriana Messina, seno lievitato e boom di like

Visualizza questo post su Instagram Morenita 🤪 Un post condiviso da FLORIANA MESSINA (@floriana_messina) in data: 28 Lug 2020 alle ore 5:02 PDT

Da quando ha partecipato al Grande Fratello, Floriana Messina è cambiata fisicamente lavorando molto sul proprio corpo. A raccontarlo è stata lei stessa in un’intervista rilasciata a dicembre 2019 al settimanale Nuovo.

“Al Grande Fratello il mio décolleté era lievitato; poi, quando ho cominciato a dimagrire, si è svuotato in modo vistoso. Così sono ricorsa al chirurgo. Ho anche sistemato il setto nasale deviato. Tutto qui, non ho stravolto chissà cosa. Il fisico tonico e il girovita più snello sono frutto degli allenamenti in palestra“, raccontava Floriana Messina al settimanale Nuovo.

Visualizza questo post su Instagram •Positano bebè • Un post condiviso da FLORIANA MESSINA (@floriana_messina) in data: 23 Lug 2020 alle ore 11:13 PDT

“Mangiavo male, carboidrati sia a pranzo sia a cena, e facevo pochissimo movimento. Restare per sei mesi chiusa nella Casa è stato come portare avanti una gravidanza: ho messo su un chilo alla settimana. Per fortuna, una volta tornata nel mondo reale, ho ripreso in mano la mia vita e sono riuscita a rimettermi in forma facendo palestra tutti i giorni e mangiando in modo salutare”, aveva svelato.