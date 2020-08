Donna positiva al Covid-19: chiuso uno stabilimento balneare

Dopo la positività al coronavirus di una donna, il titolare di uno stabilimento di Fregene (Roma) ha deciso di chiudere in via preventiva la struttura.

Una donna che ha frequentato uno stabilimento balneare di Fregene, frazione del comune di Fiumicino, in provincia di Roma, è risultata positiva al tampone per il coronavirus. Per questa ragione, il titolare ha deciso di chiudere in via preventiva lo stabilimento per una sanificazione straordinaria che verrà effettuata oggi. La donna risultata positiva si sarebbe recata presso il lido durante la giornata di sabato. La notizia, resa nota dall’Unità di Crisi regionale sulla pagina Facebook Salute Lazio dell’assessorato alla Sanità, ha allarmato i clienti della struttura.

Leggi anche —> Covid, due navi da crociera in isolamento: tre positivi tra l’equipaggio

Fregene, donna positiva al coronavirus: il titolare chiude lo stabilimento balneare

#Coronavirus: Unità di Crisi Regione Lazio: Asl Roma 3: il titolare dello stabilimento balneare Levante di Fregene ha… Gepostet von Salute Lazio am Montag, 3. August 2020

L’Unità di Crisi regionale sulla pagina Facebook Salute Lazio dell’assessorato alla Sanità nella mattinata di oggi, lunedì 3 agosto, ha pubblicato un post comunicando la chiusura di un lido. Si tratta dello stabilimento balneare Levante di Fregene, frazione di Fiumicino, in provincia di Roma. Il titolare dell’attività ha deciso di chiudere in via preventiva per eseguire nella giornata di oggi una sanificazione straordinaria. La decisione è arrivata dopo la positività al coronavirus di una donna che si era recata al lido sabato 1 agosto e che adesso sarebbe stata ricoverata.

“La Asl Roma 3 – si legge su Facebook- sta predisponendo l’indagine epidemiologica per rilevare i contatti stretti. Verrà messo a disposizione il drive in di Casal Bernocchi per eseguire i test necessari “. Le autorità hanno infine reso noto di aver contattato il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. Anche il primo cittadino ha voluto informare i residenti con un altro post sul proprio profilo Facebook. “Si è registrata – scrive Montino- una persona affetta da Covid-19 nello Stabilimento balneare Levante di Fregene. I gestori dello stabilimento hanno disposto l’immediata chiusura dell’impianto, che tra l’altro è stata confermata dagli ispettori della Asl Rm3“.

Nel frattempo, conclude il sindaco, le autorità dell’Asl hanno predisposto la verifica dei contatti stretti della persona positiva. Dopo una rapida indagine epidemiologica, le informazioni da fornire alla cittadinanza verranno fornite in modo da capire quali siano i provvedimenti da prendere.

Leggi anche —> Invitato ad un matrimonio positivo al Covid-19: 90 persone in quarantena

🔴REGISTRATO UN POSITIVO AL COVID-19 PRESSO LO STABILIMENTO LEVANTE DI FREGENE. IN CORSO INDAGINE EPIDEMIOLOGICA. A BREVE… Gepostet von Esterino Montino am Montag, 3. August 2020

Ovviamente la comunicazione ha fatto scattare l’allarme tra i residenti che aspettano gli sviluppi della vicenda.