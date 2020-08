Georgina Rodriguez, una bomba sexy in bilico tra le acque – FOTO

Georgina Rodriguez dea delle acque, in barca sospesa su un trampolino prende il sole e tutto esplode. Forme in bella vista

Visualizza questo post su Instagram 🧜🏽‍♀️ Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio) in data: 2 Ago 2020 alle ore 11:46 PDT

Una bomba sexy in bilico delle acque del mare. È così che potremmo descrivere in breve gli ultimi scatti di Georgina Rodriguez. La compagna di Cristiano Ronaldo è in barca e si gode la bellezza del mare, dell’estate e del sole.

Non una foto qualsiasi ma degli scatti che fanno battere il cuore a mille. Non solo per la sua forma fisica e le sue forme giunoniche ma anche per la sua posizione. Sfida le acque la modella e si stende al sole su un piccolo trampolino che fuoriesce dal mega yacht che da molti è stato definito una vera reggia galleggiante.

Un’imbarcazione da 5 milioni di euro sulla quale tutta la grande famiglia del campione della Juventus sta trascorrendo le vacanze nel Mediterraneo. Un regalo che, come racconta il Corriere della Sera, il campione e la modella si sono fatti di recente. Così Georgina ne approfitta per la sua tintarella a strapiombo sul mare.

Lei con il suo bikini viola sembra essere avvolta tra le acque del mare e le rocce della terra ferma che la guardano immobili, stupite. Scatti fatti dall’alto, forse con un drone, che la riprendono in tutta la sua bellezza e sensualità. Cappellino bianco che le copre testa e viso e forme bombastiche che catturano gli occhi. Lato A supersonico e gambe lunghissime. Una dea delle acque. Ma la modella non è solo questo..

