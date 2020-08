Ha vinto Amici 2010, com’è diventata e cosa fa adesso – Foto

Ricordate il vincitore della nona edizione di Amici? È stata Emma Marrone, la cantante pugliese tra i più famosi vincitori del programma di Maria De Filippi. Oggi ha 35 anni, ecco com’è

Ricordate Emma Marrone? Vinse la nona edizione del programma di talenti ideato da Maria De Filippi, Amici. Emma è di certo una dei vincitori più famosi del talent ideato dalla moglie di Maurizio Costanzo. È entrata subito nel cuore del pubblico durante la scuola e c’è rimasta.

Emma ha avuto un grande successo in questi anni e da poco ha festeggiato ben 10 anni di successi a riprova che per lei Amici è stato un trampolino di lancio che l’ha portata davvero in alto e l’ha consacrata come una dei cantanti più apprezzati degli ultimi tempi nel panorama nazionale.

Ma com’è diventata oggi Emma e chi è davvero? Lo scopriamo insieme.

