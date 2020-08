Covid-19, hostess di volo con sintomi febbrili: passeggeri monitorati

Un volo Ryanair proveniente da Milano Malpensa ha individuato a bordo una hostess in servizio in stato febbrile: iniziati gli accertamenti

Il popolo italiano si era illuso sulla possibilità di un non ritorno del Covid-19, nonostante la malattia facesse il suo corso negli altri Paesi oltreoceano. Durante quest’etate, diversa dal solito abbiamo assistito ad un’ondata di contagi non indifferente nelle zone ancora dimenticate dal Covid-19, arrivando a contare un numero indecifrabile di casi.

Dal Brasile agli USA, passando per il Sud America e tutte quelle zone, le cui temperature climatiche ostili stanno permettendo al coronavirus di adattarsi al corpo umano, in breve tempo e in tutta la sua aggressività. La medesima caratteristica che abbiamo conosciuto in Italia a cavallo del periodo primaverile.

Attraversato il guado della disperazione, il Belpaese vive una tregua piuttosto controllata, ma come annunciato da esperti del mestiere non bisogna abbassare la guardia, perchè il nemico è ancora qui tra noi.

Ebbene in Italia il lockdown è stato accantonato, si spera definitivamente, anche se esistono casi di importazione del virus, che hanno generato un cumulo di focolai a macchia di leopardo su gran parte della penisola. L’aumento dei casi nelle ultime ore è un limpido esempio di come, da questo momento in poi dobbiamo far valere tutta la nostra mentalità, fresca di esperienza nell’economia anti-contagio.

Pericolo Covid-19 sulle tratte aeree: sotto osservazione una hostess di bordo

Un volo Ryanair FR 05517, proveniente da Milano Malpensa e diretto in Sicilia ha individuato in queste ore, una presunta positività al Covid-19 di una hostess di bordo.

L’ufficio di Sanità Marittima, in collaborazione con il Ministero della Salute ha lanciato l’allarme e messo a punto nuove procedure di contenimento del virus in quella zona.

La ragazza, dopo la sottoposizione della misurazione della temperatura corporea avvertiva sintomi febbrili piuttosto rilevanti. Il pensiero al Covid-19 era d’obbligo per lei e per tutto il personale di bordo, compresi i passeggeri, monitorati a destinazione.

Ora l’ente sanitario sta tracciando tutte le zone di competenza dell’esperta di volo, nelle ultime 24 ore, mentre la medesima è stata tempestivamente trasportata in ospedale e sottoposta a test sierologico, ancora in attesa di verdetti.

