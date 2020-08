Laura Chiatti, selfie in bagno: Lato B allo specchio e il web si ferma

La bellissima attrice Laura Chiatti ha condiviso un selfie sui social network in cui è in bagno e si vede allo specchio la sua figura di spalle con il lato B in primo piano

Visualizza questo post su Instagram Pensavo di essere più bassa !!! Ahhh ho i tacchi 🤔🤔🤔🤔😂😂😂 Un post condiviso da laurachiatti82 (@laurachiatti82) in data: 2 Ago 2020 alle ore 1:40 PDT

L’attrice Laura Chiatti con il suo milione di follower posta spesso foto e selfie in cui appare molto sensuale. Questa volta ha pubblicato una foto che si è scattata in bagno davanti allo specchio, anzi di spalle. In primissimo piano infatti c’è il suo lato B. Indossa un costume intero a righe orizzontali bianche e nere e ha i capelli legati. Molto probabilmente era pronta per fare la doccia. Tanti i commenti di gradimento dei suoi ammiratori su Instagram, tra cui anche quelli che consigliano a Marco Bocci di raggiungere sua moglie in bagno e anche di fare presto dato che la stessa Laura ha scritto come didascalia proprio la frase: “Dove sei Marco Bocci?”.

Il selfie in bagno di Laura Chiatti

Visualizza questo post su Instagram Dove sei @marcoboccireal ? Un post condiviso da laurachiatti82 (@laurachiatti82) in data: 2 Ago 2020 alle ore 8:08 PDT

Ed ecco Laura Chiatti in tutta la sua bellezza nel selfie in bagno davanti allo specchio. Non tutti sanno forse che l’attrice è anche una modella dalle misure perfette: 90-60-90 anche se non è molto alta, 166 centimetri. Ha gli occhi verdi e i capelli castano naturale, sebbene si mostri sempre con un colore tendente al biondo. Da poco ha compiuto 38 anni, precisamente il 15 luglio ed è del segno del cancro. È nata a Castiglione del Lago in provincia di Perugia e ha inciso due album in lingua inglese.

Visualizza questo post su Instagram Ciao Riccione… ogni volta mi innamoro di te ❤️ Un post condiviso da laurachiatti82 (@laurachiatti82) in data: 29 Lug 2020 alle ore 11:28 PDT

Cercò di farsi strada nel mondo della musica e partecipò anche al programma Karaoke condotto da Fiorello nel 1994, ma poi si accorse che la sua strada era il cinema.