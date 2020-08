Schianto tra moto ed auto sulla statale: muore giovane motociclista, gravissima l’amica

Un motociclista di 20 anni è morto nel pomeriggio di ieri in uno scontro sulla statale del Sempione, nel territorio di Parabiago, in provincia di Milano. Ferite gravemente l’amica della vittima ed una 31enne.

Tragedia sulla statale del Sempione, all’altezza di Parabiago, comune in provincia di Milano. Un ragazzo di soli 20 anni è deceduto in un terribile stradale mentre si trovava in sella alla sua moto insieme ad una coetanea. Secondo le prime informazioni, la moto della vittima si sarebbe scontrata contro un’auto che avrebbe effettuato una manovra azzardata per entrare nel parcheggio di un supermarket. La donna al volante della vettura avrebbe svoltato a sinistra nonostante la presenza della doppia linea continua. Il 20enne, colto di sorpresa non è riuscito a frenare in tempo ed ha centrato l’auto. Purtroppo per il ragazzo non c’è stato nulla da fare, mentre la 20enne è stata ricoverata in condizioni critiche in ospedale. Ferita gravemente anche la conducente dell’auto, trasportata in codice giallo al pronto soccorso.

Milano, moto si schianta contro un’auto sulla statale: muore motociclista 20enne

Un terribile incidente si è consumato nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 2 agosto, lungo la statale del Sempione, all’altezza del comune di Parabiago, in provincia di Milano. Stando ad una prima ricostruzione, ancora da accertare, riportata dalla stampa locale e dalla redazione de Il Giorno, una Kawasaki con a bordo due giovani 20enni si sarebbe scontrata contro un’auto, una Fiat 500 condotta da una 31enne che si trovava sulla stessa carreggiata della moto. Lo scontro pare sia stato provocato da una svolta improvvisa effettuata dalla donna nel tentativo di accedere al parcheggio di un supermercato. La manovra, messa in atto nonostante la doppia linea continua, ha sorpreso il 20enne alla guida della moto che ha centrato in pieno la vettura. Un impatto violentissimo che ha sbalzato i due giovani dalla sella del mezzo a due ruote.

Sul posto, in pochi minuti e con diversi mezzi di soccorso, eliambulanze comprese, è arrivato il personale medico del 118 che non ha potuto far nulla per il ragazzo alla guida della moto, di cui è stato possibile solo constatarne il decesso. La ragazza in compagnia della vittima è stata, invece, trasportata in elisoccorso presso l’ospedale San Gerardo di Monza, dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico e dove ora si trova ricoverata in pericolo di vita. Anche la donna alla guida della 500, come riporta Il Giorno, ha riportato ferite gravi ed è stata portata in codice giallo all’ospedale di Legnano.

Intervenuti anche i carabinieri e la Polizia Locale che hanno provveduto ai rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità.

Il tratto stradale, per permettere i rilievi e le operazioni di soccorso, è rimasto chiuso al traffico per diverse ore.