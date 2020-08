Va a mangiare una pizza con gli amici | poco dopo muore giovane

Una cena tra giovanissimi finisce in tragedia: muore giovane che era uscito con i suoi coetanei. Lui si chiamava Filippo ed aveva solamente 16 anni.

Il povero Filippo era uscito con la sua compagnia per trascorrere una serata in tutta felicità. Purtroppo si è trattata dell’ultima volta nella sua vita, perché l’adolescente è incorso in un malore che lo ha stroncato.

Lui aveva solamente 16 anni e risiedeva con la sua famiglia nella località di San Giorgio delle Pertiche, in provincia di Padova. Domenica 2 agosto 2020, intorno alle 22:00 e dopo una pizza gustata assieme agli amici era uscito di fuori per godersi un pò di aria fresca. Di colpo è sorto un malore improvviso che lo ha portato a franare a terra dopo avere perso i sensi.

Muore giovane, Filippo perde i sensi e non si riprende più dopo una pizza

Filippo ha ricevuto immediato soccorso da parte del personale medico allertato dai presenti. Purtroppo, dopo un’ora e più di tentativo di rianimare il ragazzo, i paramedici hanno dovuto arrendersi. A piangere Filippo la famiglia e tantissimi amici, oltre a tutta la comunità locale di San Giorgio delle Pertiche.

