Raffaella Fico si rilassa sul divano: décolleté e gambe in primo piano – FOTO

La showgirl della provincia di Napoli Raffaella Fico ha condiviso uno scatto in cui è stesa sul divano con un vestitino beige chiaro addosso: in primo piano le sue bellissime gambe abbronzate e il suo décolleté

Raffaella Fico ha condiviso uno scatto in cui è in pieno relax a casa sul divano: sfoggia un sorriso smagliante, gambe super abbronzate e un Lato A in primo piano. Ha un bel vestitino estivo beige e tra gli hashtag della sua didascalia ammette di non aver usato filtri per migliorare il suo bellissimo aspetto. Ed effettivamente non ce n’è alcun bisogno visto che Raffaella è splendida così al naturale. È di pochi giorni fa la notizia che la bella showgirl di Cercola avrebbe un nuovo amore. Si tratta di Giulio Fratini, un ricco imprenditore fiorentino con la passione per gli orologi, è infatti il proprietario dell’azienda di orologi più grande al mondo dal valore di circa un miliardo e possiede anche la nota catena di alberghi di lusso, Wtb Hotels. Insomma proprio un “bel partito” oltre che un uomo affascinante e bello.

Raffaella Fico si rilassa sul divano di casa