Romina Power pubblica una dedica d’amore al fidanzato sui social

Romina Power ha un nuovo fidanzato e gli dedica un post sui social. Quando è finito lo stato di emergenza per il covid, Romina è stata avvistata fuori da un bellissimo ristorante mentre baciava un uomo. L’identità del presunto fidanzato, ancora rimane ignota. Certo questo però ha scatenato moltissima curiosità nei fan. Vogliono sapere a tutti i costi chi è l’uomo misterioso che ha conquistato il cuore della cantante.

Dopo la fine del matrimonio con Albano, non era mai stata avvistata accanto ad un altro uomo. La dedica sui social fa intendere senza ombra di dubbia che Romina sia innamorata. Le parole condivise sono le seguenti: “L’amore è l’unica realtà e non è solo un mero sentimento, è la verità ultima che risiede nel cuore della creazione”. La sua vita sentimentale è rimasta per molto tempo all’oscuro di tutti. Si pensava che in questi anni Romina fosse rimasta single, ma a quanto pare ha solo tenuto nascosto il suo amore.

Mara Venier conferma la notizia sul nuovo amore di Romina

Mara Venier qualche tempo fa si era fatta scappare che l’amica, Romina Power si stesse frequentando con un uomo italiano. Le due che sono amiche da molto tempo, si saranno confidate e forse Mara ha voluto spronare l’amica ad uscire allo scoperto. La Venier ha fatto intendere di sapere molto sulla questione. Infatti ha pronunciato queste parole:”Tu fai la santarellina, ma se io parlo domani sei su tutti i giornali”. In questo modo la conduttrice lancia la sfida all’amica, chissà se quest’altra accetterà e confesserà.

Infondo tutti hanno sempre sperato che Romina e Albano tornassero ad essere la coppia invincibile di sempre. Ma visto il ritorno del cantante con la ex Loredana Lecciso e questa notizia su Romina, i fan della coppia dovranno rassegnarsi.

