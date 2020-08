Sabrina Salerno scatenata, canotta bianca: puoi immaginare tutto – FOTO

Sabrina Salerno scatenata in questa bollente estate 2020: con una canotta bianca, manda in delirio i fans e la foto conquista migliaia di like.

Sabrina Salerno sempre più bella in questa bollente estate 2020. Approfittando di un giorno di pioggia al Nord, la cantante ha pubblicato una foto in cui indossa una canotta bianca indossata sopra dei jeans che s’intravedono leggermente. Il look semplcie e casual è completato dal sorriso che la Salerno regala ai suoi fans in tutte le foto e che rendono la sua bellezza ancora più speciale.

“Agosto comincia con la pioggia al nord. Speriamo duri poco!!! Buon inizio settimana”, ha scritto la Salerno. “Più passano gli anni, più diventi bella”, ha scritto una fan. “Lasci veriamente senza parole”, scrive un’altra. Tra i tanti commenti spunta anche quello di Jimmy Ghione che scrive: “E il cornetto che non è scemo andò a posizionarsi lì...” a cui la Salerno ha risposto con una risata.



TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—>Katia Pedrotti, la foto al tramonto: sembra nuda, che bellezza