Sara Croce, incantevole in bikini: lascia poco spazio all’immaginazione – FOTO

Sara Croce, incantevole in bikini: lascia poco spazio all’immaginazione. La Madre Natura di Ciao Darwin ha fatto impazzire i suoi followers con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Sara Croce è una delle showgirl più amate degli ultimi anni. La bella Madre Natura di Ciao Darwin, fa continuamente girare la testa ai suoi fans con gli scatti che pubblica su Instagram. I suoi scatti ricevono migliaia e migliaia di likes ogni volta, e sono tantissimi i fans che le lasciano commenti e apprezzamenti sotto ad ogni post che pubblica sui social.

Leggi anche >>> VITE AL LIMITE. LAURA PEREZ, 270 KG. OBESA PERCHÈ MOLESTATA DA BAMBINA

Sara Croce e l’ultimo scatto su Instagram, è di una bellezza mozzafiato

L’ultimo scatto che ha pubblicato ha ricevuto più di 20mila likes. Si tratta di una foto di lei, in bikini, davanti allo specchio. Il suo costume scollato lascia davvero poco spazio all’immaginazione. I commenti sotto le sue foto non si sprecano: “Ti ho scoperta quando hai partecipato a Ciao Darwin come Madre Natura. Non mi crederai ma sei stata la prima che mi ha veramente impressionata. Sei di una bellezza travolgente, ho cercato subito il tuo nome quella sera e ho cominciato a seguirti su Instagram. Da allora non ho più smesso”.

Leggi anche >>> VITE AL LIMITE. JOE WEXLER, 352 KG E IL TRADIMENTO CHE GLI HA SPEZZATO IL CUORE