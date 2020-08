Mezzo dei Vigili del fuoco si schianta contro un camion della nettezza urbana: feriti tre pompieri

Questa mattina a Cairo Montenotte, in provincia di Savona, tre pompieri sono rimasti feriti in un incidente tra un mezzo dei Vigili del fuoco ed un camion della nettezza urbana.

Grave incidente stradale a Cairo Montenotte, comune in provincia di Savona, dove un’autopompa dei Vigili del fuoco si è scontrata, per cause ancora in fase di accertamento, con un camion della nettezza urbana. Il sinistro si è verificato intorno alle 7:30 di questa mattina in via Marconi, nei pressi dell’ex portineria Agrimont. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 ed i Vigili del Fuoco che hanno estratto dalle lamiere uno dei tre colleghi a bordo del mezzo. L’uomo è stato poi trasportato in elicottero in ospedale, dove ora si troverebbe in gravi condizioni. Feriti meno gravemente gli altri due pompieri.

Leggi anche —> Schianto tra moto ed auto sulla statale: muore giovane motociclista, gravissima l’amica

Savona, scontro tra mezzo dei Vigili del fuoco e camion nettezza urbana: feriti tre pompieri, uno è grave

Tre pompieri rimasti feriti, di cui uno in gravemente. Questo il bilancio dell’incidente consumatosi questa mattina, lunedì 3 agosto, a Cairo Montenotte, in provincia di Savona, intorno alle 7:30. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, riportata dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, un’autopompa dei Vigili del fuoco si è scontrata contro un mezzo della nettezza urbana in via Marconi, nei pressi dell’ex portineria Agrimont. Il mezzo dei pompieri, che viaggiava in direzione Carcare per effettuare un intervento sulla A6, dove era stato segnalato un incendio, ha centrato l’altro veicolo sul retro.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con diversi mezzi, ed i Vigili del fuoco che hanno estratto il caposquadra rimasto incastrato tra le lamiere. Lo staff medico ha poi trasportato il pompiere in codice rosso in eliambulanza presso l’ospedale Santa Corona, dove ora sarebbe ricoverato in gravi condizioni. Gli altri due Vigili del fuoco, come riporta Fanpage, anch’essi trasportati in ospedale, hanno riportato ferite più lievi rispetto al collega.

Leggi anche —> Drammatico incidente in autostrada: muore una motociclista

Intervenuti anche i carabinieri che si stanno occupando di far luce sulla dinamica dell’incidente stradale, ancora del tutto da accertare. Non è ancora chiaro se il camion della nettezza urbana fosse in marcia o parcheggiato.