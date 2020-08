Scuole aperte in Germania: studenti in gruppi e mascherine

Scuole aperte in Germania: gli istituti tedeschi riaprono dopo 5 mesi. Studenti divisi in gruppo e mascherine nelle aree comuni.

Riaprono oggi le scuole in Germania. Dopo la chiusura imposta dal Covid-19, per la prima volta gli studenti tedeschi ritornano in classe, divisi in gruppi e con l’obbligo della mascherina nelle aree comuni.

Terminate – in anticipo – le vacanze estive, le scuole del Mecleburgo-Pomerania, nel nord della Germania, riaprono le porte a 152mila studenti dopo lo stop imposto a metà marzo a causa della pandemia.

Misure di sicurezza

Al fine di limitare i rischi del contagio, gli alunni sono stati divisi in gruppi, che non si mischieranno. All’interno del gruppo, tuttavia, non dovranno essere implementate le norme del distanziamento sociale, ma dovrà essere usata la mascherina nelle aree comuni.

Non solo in Mecleburgo-Pomerania. Oggi riaprono anche gli istituti dello Schleswig – Holstein, il più settentrionale del lander tedeschi. Giovedì, invece, toccherà agli studenti di Amburgo tornare a scuola, mentre la prossima settimana riapriranno le scuole di Berlino, Brandeburgo e del Nord Reno Westfalia.

In tutti i casi si tratta di una riapertura anticipata. Il motivo è da ricercare nel tempo perso a causa del lockdown: i tedeschi intendono recuperare i mesi sottratti alla formazione dei propri studenti dal Coronavirus, mettendo subito in moto la macchina dell’istruzione.

