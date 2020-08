Simona Ventura, un bel sorriso con un’amica speciale – FOTO

Parte la 15esima edizione della Notte Rosa in Romagna e per l’occasione sono state invitate Simona Ventura e Paola Perego nel salotto del Grand Hotel a Rimini

Nonostante le restrizioni che il governo sta prendendo in tutto il Paese per fronteggiare il Covid anche durante l’estate, è iniziata oggi la 15esima edizione della Notte Rosa: fino a domenica 9 agosto oltre 300 eventi coloreranno tutta la Romagna, dall’entroterra al mare.

Si tratta di una Pink Week, con un programma ricco di iniziative che si svolgeranno all’aperto nelle ampie piazze delle città e nei borghi dell’entroterra. Durante l’evento non mancheranno i grandi nomi dello spettacolo tanto amati in Italia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Shaila Gatta, lato B con perizoma in vista, sale la febbre – FOTO

Lo storico e maestoso Grand Hotel di Rimini – assurto a fama internazionale grazie al genio di Federico Fellini che in A’marcord (1973) – per l’occasione è stato utilizzato come vetrina per ospitare “La terrazza Dolce Vita” a cui partecipano una serie di ospiti per un dibattito aperto condotto dal giornalista Giovanni Terzi. Ieri ha debuttato Lorella Cuccarini, oggi Simona Ventura e domani sarà la volta di Paola Perego.