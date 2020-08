Soleil Stasi, l’influencer è uno spettacolo: in mostra le sue parti migliori – FOTO

Soleil Stasi è un vero spettacolo su Instagram: l’influencer mostra le sue parti migliori e scatena il panico tra i followers, foto.

Visualizza questo post su Instagram I’m that itch you just can’t scratch😈 Un post condiviso da sᴏʟᴇɪʟ (@soleil_stasi) in data: 3 Ago 2020 alle ore 3:09 PDT

Soleil Stasi è uno spettacolo della natura su Instagram dove pubblica foto che fanno impazzire i fans. Negli scatti che vedete qui in alto, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne regala ai fans delle foto mozzafiato in cui lascia intravedere il lato B scuoltoreo che allena con regolarità.

“Stupenda, complimenti”, “Wow, che scatti”, “Che gnocca”, “Può una donna essere incredibilmente bella come te? Sei stupenda”, “E ci credo tu non sei solo bella ma hai anche fascino, eleganza, sensualità, hai carattere, gioia di vivere e molto altro ancora”, scrivono i fans.

