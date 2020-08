Sposo abbandona la sposa all’altare: la reazione di lei è sconvolgente, o perlomeno, singolare. Nessuno aveva mai preso una decisione del genere

Penserete che si tratti solamente di una leggenda, di un libro o di un capolavoro cinematografico, e invece si tratta della vita vera. Uno sposo non si presenta alle nozze, e la sposa prende una decisione che nessuno si sarebbe mai aspettato. Lei si chiama Nadia, 24 anni, stava per sposare lui, un uomo di 39 anni, con una relazione fallita alle spalle e un figlio di 5 anni. Inaspettatamente, lui ha deciso di abbandonarla all’altare.

La sposa viene abbandonata all’altare dallo sposo: la reazione è piuttosto singolare

I due si erano conosciuti su Facebook, si erano innamorati e avevano convissuto per qualche anno. Il matrimonio sembrava essere il sogno di entrambi, ma a quanto pare non era così. Il giorno delle nozze sembrava tutto perfetto: da tradizione lo sposo dovrebbe aspettare la sposa, ma in questo caso è stata la sposa ad aspettare lui. La delusione e la sofferenza della sposa è stata incontenibile. Tra gli invitati si è generato il panico, e in quel momento lei ha preso una decisione piuttosto singolare.

Ha deciso, infatti, di portare tutti al ristorante, a consumare quello che sarebbe dovuto essere il pranzo di nozze. Le pietanze erano oramai pronte e sarebbe stato uno spreco di soldi non consumarle, così ha deciso di seguire gli invitati al ristorante e “festeggiare” insieme a loro.