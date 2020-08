Tragedia al mare: si ribalta in canoa, muore per un malore

Una vera tragedia al mare si è consumata a Cagliari. A perdere la vita Gianfranco Puddu, ex allenatore e dirigente di calcio

Un malore mentre si trovava sulla sua canoa ed è stata una vera tragedia che si è consumata in mare. È successo ieri a Cagliari, nella parte di mare sotto la Sella del Diavolo, al Poetto. L’uomo, Gianfranco Puddu di 71 anni, era uscito con la sua canoa, poi ha avuto un malore e si è ribaltato. Il mare e la canoa erano da qualche anno la sua passione e per queste passioni ha perso la vita.

Non c’è stato nulla da fare per l’uomo che era pensionato ma che in passato era stato allenatore e dirigente di società di calcio e calcio a 5. I soccorsi da parte di altri canoisti che si trovavano nelle sue vicinanze è stato immediato ma inutile.

Gli stessi canoisti hanno portato Puddu al porticciolo di Marina Piccola ma l’uomo era già privo di vita. Hanno chiamato nel mentre anche i soccorsi e sul posto sono arrivati un battello veloce e una motovedetta della Guardia costiera e anche i medici del 118. I soccorritori hanno provato a lungo rianimare 71 ma senza riscontri positivi. Sul posto sono giunti anche i militari della Capitaneria.

Tragedia al mare, il cordoglio per Puddu di un’intera comunità

Disperazione per l’accaduto, del tutto inaspettato, per i parenti ma anche per i suoi amici che si trovavano in mare con lui. Tantissimi i messaggi per Puddu e la famiglia per un cordoglio che si è stretto nell’intera comunità.

Puddu aveva lavorato anche in comune e tutti lo conoscevano. Poi la sua passione per il calcio lavorando per Delfino, Cagliari, Ats Quartu, Serrenti, Siurgus Donigala. Per lui anche il ruolo di tecnico della rappresentativa sarda di calcio a 5 oltre che uno scout per molti talenti.

Sulla pagina ufficiale della Figc-Lnd Sardegna un ricordo del 71enne con una foto. Tantissimi anche qui i messaggi per lui che solo sabato aveva festeggiato i cinquant’anni di matrimonio con l’amata moglie Marinella.

