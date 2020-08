Zodiaco, gli uomini più simpatici sono di questi tre segni

C’è chi ci crede e chi no ma le stelle influenzano il carattere di una persona e la sua simpatia o antipatia: ci sono tre segni dello Zodiaco che sono più divertenti di altri per quanto riguarda i maschietti

Il primo dello zodiaco più simpatico tra gli uomini è anche il primo nella lista dei segni zodiacali, parliamo ovviamente dell’Ariete. I maschietti nati quindi ad aprile e maggio sono divertenti e sono interessati soprattutto agli aspetti pratici della vita e non sono per niente empatici quindi non sono quasi mai tristi se non per se stessi. Non si lamentano e non sono noiosi, fanno spesso discorsi spassosi e battute. E quando l’atmosfera diventa noiosa basta dare la parola a un uomo dell’Ariete che l’ambiente si elettrizza nuovamente.

Il secondo segno più simpatico è il Gemelli. I maschietti nati quindi sotto questo segno sono molto divertenti e spassosi e fanno spesso battute e raccontano barzellette e storielle vissute da loro stessi. Hanno una simpatia innata e potrebbero diventare dei comici o degli intrattenitori anche in tv. In un gruppo di persone sanno essere dei veri amici e organizzano spesso incontri e serate divertendosi e facendo divertire tutti.

L’ultimo segno più simpatico dello Zodiaco

L’ultimo segno dello Zodiaco più simpatico tra gli uomini è l’Acquario. Sono persone di spirito e molto ironiche. A primo impatto possono sembrare poco socievoli, seri e riservati ma poi, conoscendoli, sono capaci di divertire con la loro innata verve comica. Fanno continue battute su molte situazioni tanto da suscitare risate a crepapelle.

Ma non insistono mai troppo e non sono mai fastidiosi con le loro battute e i loro discorsi divertenti.