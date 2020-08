Ambra Angiolini, dolce con la sua piccola. Un bellissimo abbraccio – FOTO

In vacanza al mare, Ambra Angiolini si gode un tenero momento in compagnia della figlia Jolanda. “Resta tutto in famiglia”

Proprio qualche giorno fa sono uscite alcune rivelazioni riguardo la separazione tra Ambra Angiolini e l’ex marito, Francesco Renga. I due, che sono ormai andati avanti con le proprie vite (lei è fidanzata da tre anni con l’allenatore Massimiliano Allegri), sono rimasti in ottimi rapporti, anche e soprattutto per il bene dei figli. “Ambra e io abbiamo avuto l’intelligenza di renderci conto che era arrivato il momento di buttare il cuore al di là dell’ostacolo” ha detto lui in un’intervista a Goia, mentre lei, ospite da Silvia Toffanin, è sembrata dello stesso avviso. I figli della coppia hanno adesso rispettivamente 16 e 14 anni e trascorrono il tempo in egual misura con entrambi i genitori. Clicca su “successivo” per vedere la foto che l’attrice ha pubblicato insieme a sua figlia!

