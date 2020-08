Vola sempre alto Anna Falchi: la bellissima attrice e showgirl si mostra ancora una volta su Instagram in pose sensuali tali da stregare i suoi fans.

Per Anna Falchi ogni momento è buono per allietare i suoi tanti ammiratori. L’attrice per metà italiana e per l’altra finlandese è sempre bellissima, anche oggi che non è più certo una ragazzina.

LEGGI ANCHE –> Miriam Leone torna su Instagram e mostra le sua parte più bella | FOTO

Su Instagram lei si autodefinisce “femme fatale”. Ed è proprio così. Eccola posare con un abitino estivo svolazzante, che le scopre le gambe e che mette in risalto la sua perfezione. Davvero bellissima, come tante altre volte in cui la Falchi si è fatta ritrarre a mezzo social. Tanto bella da non poter essere vera. Ed i suoi fans sono giustamente in visibilio.

LEGGI ANCHE –> Bianca Guaccero | ‘Che gnocca’ bikini mozzafiato e slip striminzito | FOTO

Anna Falchi, lei è sempre la più bella

Non ci è mai parsa così felice. Merito anche del suo compagno, Andrea Ruggieri, con il quale Anna fa coppia fissa dall’ormai lontano 2012. E che anche per Alyssa, la figlia che lei ebbe nel 2010 da Denny Montesi (nipote di Bruno Vespa, n.d.r.) considera praticamente come un vero papà.

LEGGI ANCHE –> Chiara Biasi | il vestito è inguinale | infarto assicurato | FOTO

L’armonia regna sovrana nella vita di Anna. E questa è una cosa che lei ha a lungo inseguito nel corso degli anni, finalmente riuscendo a trovarla.