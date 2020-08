Anna Tatangelo incinta, la FOTO commovente che ha scosso tutti

Anna Tatangelo condivide una foto dolcissima con il pancione sui social

In queste ore sta circolando una foto di Anna con il pancione. La foto risale al 2009, quando aspettava il figlio Andrea avuto da Gigi D’Alessio. Anna condivide la foto sul suo profilo Instagram per la Ten Years Challenge. La sfida era di condividere due foto sul proprio profilo Instagram, una del 2009 e una del 2019. Per vedere come si è cambiati in 10 anni. La foto che condivide Anna dunque è di lei con il pancione all’età di 24 anni. La cantante non ha difficoltà a riconoscersi, se non per le sopracciglia che all’epoca usavano molto sottili. In ogni caso possiamo affermare che Anna è rimasta bellissima come allora.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Melita Toniolo mutandine in pizzo rosa fanno venire i brividi – FOTO

La rottura di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio

Visualizza questo post su Instagram Jungle 🐾🦎 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 31 Lug 2020 alle ore 5:54 PDT

Anna Tatangelo dopo la rottura con Gigi D’Alessio si sta concentrando sulla sua vita e carriera. Rimangono ancora poco chiari i motivi dell’ennesima rottura con l’ex compagno. Tuttavia, entrambi appaiono rilassati e sereni dopo la fine della loro storia d’amore. Qualcosa sarà successo, per spingerli a metterci una pietra sopra definitivamente o forse semplicemente non erano più compatibili. In ogni caso questa volta è finita davvero e Anna ha cambiato look per dimostrarlo. Infatti la cantante si è mostrata sui social con un look diverso. Ha tinto i capelli di biondo sorprendendo tutti i suoi fan.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Michelle Hunziker. Il segreto di bellezza? Farlo tre volte a settimana

Visualizza questo post su Instagram GUAPO ft. @realgeolier2 Fuori a mezzanotte Prod @iamdatboidee Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 2 Lug 2020 alle ore 5:34 PDT

Intanto la bella cantante si gode la sua estate da single e condivide foto esplosive dove mostra un fisico pazzesco. Inoltre Anna ha l’occasione per concentrarsi sul suo lavoro che le da molte soddisfazioni. Ricordiamo infatti che recentemente è uscita la nuova canzone “Guapò”. Il singolo, in collaborazione con il rapper napoletano Geolier sta avendo già successo sulle radio. Questo brano segna anche un nuovo capitolo musicale per la cantante. Infatti Anna da l’anno scorso sta sperimentando un genere nuovo, l’urban contemporary music. Un genere di musica più hip pop.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Ludovica Valli, la FOTO di spalle, lei è uno spettacolo assurdo

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.