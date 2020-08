Antonella Mosetti, bikini aggressivo e muscoli in vista – Foto

Antonella Mosetti con un bikini aggressivo sfoggia i muscoli, frutto di un duro allenamento con Lucas Peracchi e Mercedesz Henger, foto.

Visualizza questo post su Instagram 🐞☀️ Un post condiviso da Antonella Mosetti 🖤❤️💜💙💚💛🤎🤍🧡 (@antonellamosetti) in data: 4 Ago 2020 alle ore 10:49 PDT

Lokk aggressivo per Antonella Mosetti nell’ultima foto pubblicata su Instagram in cui indossa un bikini nero a triangolo con delle strisce rosse che esalta il corpo allenato che la showgirl sta mantenendo in forma facendosi aiutare da Lucas Peracchi e Mercedesz Henger, patiti dello sport. La Mosetti completa il look con sfoggiando i capelli lunghi e neri e mettendo in risalto il viso.

A 45 anni, l’ex ragazza di Non è la Rai ha ancora il fisico di una ragazzina come sottolineano i suoi followers che, dopo averla ammirata nel programma di Gianni Boncompagni con un look acqua e sapone formato da lunghi capelli neri e frangetta, continuano a seguirla anche adesso.

Gli allenamenti di Antonella Mosetti con Lucas Peracchi

Visualizza questo post su Instagram Level fitness with @lucasperacchi @mjmemi 🏋🏻🥊❤️ Un post condiviso da Antonella Mosetti 🖤❤️💜💙💚💛🤎🤍🧡 (@antonellamosetti) in data: 3 Ago 2020 alle ore 10:29 PDT

In vacanza a Forte dei Marmi, Antonella Mosetti ha approfittato della presenza di Lucas Peracchi per sfruttare la sua conoscenza in materia e farsi allenare con un percorso personalizzato. Come potete vedere nelle foto qui in alto, Peracchi ha seguito da vicino l’allenamento della Mosetti che ha già un’anima in perfetta forma e super allenato.

Visualizza questo post su Instagram 🦥🌊☀️ Un post condiviso da Antonella Mosetti 🖤❤️💜💙💚💛🤎🤍🧡 (@antonellamosetti) in data: 3 Ago 2020 alle ore 2:42 PDT

Lucas Peracchi diventerà l’allenatore della Mosetti? I fans della showgirl approvano la scelta come si deduce dai commenti. “Evvaivaaaaaaa, hai trovato chi ti farà unire l’utile al dilettevole con l’allenamento che preferisci per davvero…. con quel fisicaccio”, “Che atleta”, “Bravissima”. “Grande Antonella, che allenamento. Molto brava”, ha poi commentato il fidanzato di Mercedesz Henger.