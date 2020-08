Arisa, cambio look clamoroso: capelli sconvolgenti – Foto

Arisa come non l’abbiamo mai vista. Si mostra su Instagram in una versione inedita per la quale non sembra nemmeno ei ma ai fan piace moltissimo

Aria cambia look e si stravolge completamente. Ci siamo abituati a tantissimi suoi cambiamenti dal caschetto nero con gli occhialoni del primo Sanremo all’ultimp taglio, sempre in nero, ma cortissimi. Questa volta la cantante va ancora oltre e si mostra con un taglio di capelli sconvolgente.

Lunghi e biondissimi, rossetto fiammante e occhi contornati di nero. Non sembra neppure lei, eppure lo è eccome. È questa l’ultima foto pubblicata dalla cantante su Instagram che ha lasciato di stucco il web e infiammato i suoi fan che l’hanno riempita di commenti di sostegno dicendo che in questa nuova vesta sta davvero bene.

Come mai questo cambiamento? Per celebrare la sua ripartenza, soprattutto in musica, che rappresenta per Arisa un nuovo inizio in diversi sensi. Lei a corredo del post scrive: “Stasera ho fatto un giro da @kumba_extension , in via Felice Casati, Milano.. e abbiamo fatto alcune prove. Come vi sembro? Volevo ricordarvi che #ricominciareancora tra poco più di un ora sarà Vostro. Nostro..Loro.#chebello ho il cuore tagadà. Grazie infinite a tutti per questo splendido lavoro. E poi il video, lo giro domani. #staypippa #rosalbapippa #blonde #unurloperme”.

Cosa ci riserva Risalba Pippa? Grandi sorprese che la portano di nuovo al centro della musica. Ecco di cosa si tratta.

