Beautiful in pillole, curiosità: quanti sono i matrimoni della serie?

Curiosità su Beautiful, la soap opera più longeva mai esistita. Scopriamo insieme quante volte i personaggi della serie sono convolati a nozze.

Con le sue 33 stagioni, che contano in tutto 8000 puntate, Beautiful è -a tutti gli effetti- la serie più longeva della storia della televisione. Numeri da record, che le sono valsi anche un Guinness dei primati. Il 4 giugno di quest’anno la soap ha festeggiato il suo trentesimo compleanno italiano, mentre negli USA è uscita con oltre tre anni di anticipo, il 23 marzo del 1987. Scopriamo insieme alcune curiosità riguardo alla famosissima serie americana.

Beautiful in pillole, curiosità: 100 volte in bianco

Sono ben 100 i matrimoni che hanno accompagnato tutta la serie, dagli anni ’90 ad oggi. Tra questi, ben 15 quelli di Booke, 8 dei quali insieme a Ridge. Oltre a Ridge Forrester, suo attuale compagno e più grande amore, Booke ha sposato anche Eric e Thorne Forrester, Nick Marone e Bill Spencer (due volte). Menzione speciale per un primo matrimonio saltato, quello con Dave Reed, nel lontano ’87. Il poliziotto aveva chiesto la sua mano, ma lei rifiuto le nozze dopo essersi innamorata a prima vista di Ridge. Tra le nozze che hanno destato più scalpore quelle tra Eric e Donna Logan, per le quali Sthepanie perse completamente la testa, ed il matrimonio saltato tra Taylor e Ridge, dopo che Booke irruppe nel bel mezzo della cerimonia in groppa ad un cavallo.

Molti e complicati i rapporti di Beautiful, dove i matrimoni -spesso e volentieri- non sono affatto terminati come sperato. Vi ricordate quella volta che Steffy Forrester rinchiuse Hope in una cabina della funivia di Aspen per sposare Liam al suo posto? Ancora non è ben chiaro come fece lui ad accettare. Ciò che è certo è che non fu un matrimonio troppo felice… ma quale lo è stato, in fondo?

