Un’esplosione di proporzioni inaudite ha raso al suolo il porto di Beirut. Almeno 15 i morti, centinaia i feriti. Tra questi anche un militare italiano.

Una gigantesca esplosione ha raso al suolo il porto di Beirut, facendo tremare l’intera città. Almeno 11 le morti accertate, oltre 400 i feriti, tra i quali un militare italiano che però ha riportato solo lievi escoriazioni. Il bilancio è comunque provvisorio e, con molta probabilità, destinato a salire. Si parla di centinaia di dispersi, sommersi dalle macerie. Ancora sconosciuta la causa dell’esplosione. Le autorità lasciano intendere che si sia sviluppata a partire da un complesso di fuochi d’artificio, ma c’è chi parla di materiali altamente esplosivi serbati nell’hangar 11 del porto. Nel frattempo iniziano a circolare i primi inquietanti video di corpi carbonizzati o coperti di sangue.

BREAKING – United States ready to offer "all possible assistance" to Lebanon following the giant blast near #Beirut port. Meanwhile, CENTCOM is following the incident with great concern; DiscloseTV

pic.twitter.com/RNIvsP5l8y

— SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) August 4, 2020