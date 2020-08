Condizioni di salute critiche per Ratzinger, ma il Vaticano smentisce

Il Passauer Neue Presse lo ha appreso dal biografo del papa emerito Benedetto XVI. Ma il Vaticano: “La salute di Ratzinger non preoccupa”

“Il Papa emerito Benedetto XVI ha una grave infezione al viso”, scrive il sito del giornale tedesco Passauer Neue Presse, affermando di averlo appreso dallo stesso biografo di Ratzinger.

Non abbiamo notizie confortanti sullo stato di salute del papa emerito Benedetto XVI. Effettivamente dopo il suo ritiro dalla guida delle Chieda di Roma nel febbraio 2013 le notizie che sono giunte su Ratzinger sono sempre state molto risicate, per mantenere comunque preservata la sua vita da indiscrezioni e pettegolezzi inutili.

Leggi anche —> Donna positiva al Covid-19: chiuso uno stabilimento balneare

Il sito del giornale tedesco Passauer Neue Presse però rompe il silenzio e scrive che Ratzinger soffre di una grave infezione al viso, affermando di averlo appreso dal biografo dello stesso Ratzinger, lo scrittore Peter Seewald.

Ratzinger soffre di erisipela

Benedetto XVI pare soffra di “erisipela”, infezione batterica aggravata dopo la morte del fratello Georg lo scorso giugno e che secondo il biografo gli causa “forti dolori“. Peter Seewald sta curando da tempo la biografia del Papa emerito e gli è stata per l’appunto presentata qualche giorno fa.

All’incontro, il Papa emerito è comunque apparso “ottimista nonostante la malattia“, riferisce ancora la stampa tedesca. Seewald ha fatto sapere che “le sue capacità intellettuali e la sua memoria non sono influenzate, ma la sua voce è appena percettibile“.

Leggi anche —> L’infettivologo Massimo Galli: “Con aumento di contagi, più decessi e ricoveri”

Ovviamente il Vaticano tramite la sala stampa smentisce il giornale: “Secondo quanto riferito dal Segretario personale, Mons. Georg Gänswein, le condizioni di salute del Papa Emerito non destano particolare preoccupazione, se non quelle per un anziano di 93 anni che sta superando la fase più acuta di una malattia dolorosa, ma non grave“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.