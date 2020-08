Coronavirus, il bollettino del 4 agosto: i numeri dell’epidemia

Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, martedì 4 agosto, ha reso noti i numeri dell’epidemia da coronavirus in Italia tramite bollettino.

Aggiornati i dati relativi all’epidemia da coronavirus diffusasi nel nostro Paese. Stando alla tabella sanitaria odierna diffusa dal Ministero della Salute, i casi di contagio dall’inizio dell’emergenza sono saliti a 248.419 con un incremento di 190 casi. Salgono ancora anche i soggetti attualmente positivi (+8) che ammontano ad oggi a 12.482. Nessuna variazione per quanto riguarda i pazienti ricoverati in terapia intensiva: 41 in totale, così come ieri. Le persone guarite sono 200.766, ossia 177 in più di ieri. I decessi in Italia sono saliti a 35.171, di cui 5 registrati nelle ultime 24 ore.

Nelle note si legge che la Regione Basilicata ha comunicato il trasferimento a Roma, in apposita struttura (Ospedale Celio), di 10 dei 49 soggetti positivi posti in isolamento domiciliare.

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata martedì 3 agosto

Il Ministero nella giornata di ieri ha reso noto che i casi di persone positive al virus dall’inizio dell’emergenza erano saliti a 248.229. Ancora in aumento i soggetti attualmente positivi: 12.474. I pazienti ricoverati in terapia intensiva risultavano essere 41. Proseguiva la crescita delle persone guarite che risultavano essere 200.589 in totale. Continuava ad aggravarsi il bilancio dei decessi, giungendo a 35.166 vittime.

Il Ministero precisava che la Regione Friuli Venezia Giulia aveva comunicato due ricalcoli dei dati: un decesso occorso in data 22/06 e non precedentemente segnalato e 6 casi positivi indicati come casi da screening, in realtà casi da sospetto diagnostico.

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata domenica 2 agosto

Nella giornata di domenica il Ministero della Salute rendeva noto che i casi di contagio erano saliti a 248.070. Di questi erano 12.456 i soggetti attualmente positivi. In calo ancora i ricoveri in terapia intensiva pari a 42. Nuova crescita per quanto riguardava le persone guarite: dall’inizio dell’emergenza a domenica 200.460. Il bilancio dei decessi continuava ad aggravarsi portando il totale a 35.154.

Nelle note della tabella sanitaria si leggeva che la Regione Emilia Romagna aveva eliminato 1 caso in quanto duplicato.

Covid-19, il virologo Palù: “Virus destinato a durare per generazioni”

“Il Covid è destinato a durare per generazioni. La cosa più probabile è che il Sars-Cov2 continuerà a circolare senza diventare più virulento, almeno fino a quando non verrà prodotto un vaccino o un farmaco efficace“. Queste le parole del noto virologo Giorgio Palù nel corso di un’intervista rilasciata a La Stampa, il quale ha proseguito: “Essendo una pandemia si comporta esattamente come tutti i fenomeni fisici. Si espande in ogni dove, assopendosi con il caldo e riacuendosi con il freddo. È un virus che attacca l’uomo con un tasso di mortalità del 3,8 per cento se si considerano i soggetti positivi al tampone, ma è dell′1,5 se si prendono in esame tutti i soggetti contagiati“. Il professore dell’Università di Padova, nonché ex presidente della Società Europea di virologia di ciò si dice convinto, ed anche del fatto che non per questo bisogna abbassare la guardia.

Palù ha poi proseguito affermando qualcosa di letteralmente sconvolgente: “La possibilità che non sia naturale non è utopia” spiegando il motivo. Il virus conterrebbe degli innesti che tanto sono di derivazione animale quanto umana. Non bisogna sottovalutare, ad avviso del professore, il fatto che proviene dalla Cina, Paese che ne ha taciuto l’esistenza sotto gli occhi disattenti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Inoltre, e questa è un’altra circostanza non di poco conto, anche con il Sars-Cov1 il Paese del Dragone tacque a lungo la sua esistenza.

Coronavirus Italia | l’immunologo Bassetti | ‘Dobbiamo convivere col virus’

Il virologo Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, si è espresso in ordine alle ultime dichiarazione dell’Istituto Superiore di Sanità. Nello specifico l’ISS avrebbe affermato che quasi un milione e mezzo di italiani possiederebbero gli anticorpi Covid.

Il professore, intervenuto alla trasmissione Agorà, ha dichiarato che si tratta di un’infezione con un tasso di trasmissibilità sicuramente maggiore rispetto all’influenza, ma la sua letalità non è così immane come invece riferiscono i numeri. Bassetti, come spesso ha fatto, ha ribadito che non sono necessarie strategie comunicative che si traducono in terrorismo psicologico.

Coronavirus, parla l’immunologo degli USA Fauci: “Può restare per molto tempo in aria”

Il professor Anthony Fauci, consigliere sanitario del Presidente Americano Donald Trump ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al Covid.

Il noto esperto avrebbe affermato che il virus sarebbe stato in grado di mutare a tal punto da riuscire a rimanere attivo nell’aria persino all’aperto. I droplets degli infetti, non sarebbero più, dunque, l’unica via di trasmissione? Questa resta solo un’ipotesi, ancora nessun esperimento certo è stato condotto.

Eppure non Fauci non è il primo a parlare di tale eventualità. Già lo scorso mese uno studio cinese avrebbe parlato della medesima circostanza.

