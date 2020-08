Daydreamer Can Yaman: avete mai visto il papà? Uno schianto come lui – FOTO

Daydreamer, Can Yaman: avete mai visto il padre? Uno schianto come lui. L’attore protagonista della serie tv turca sta facendo impazzire il mondo

Can Yaman è l’attore protagonista di Daydreamer, la serie tv turca che sta facendo impazzire tutti e che va in onda ogni pomeriggio su canale 5. L’attore è di una bellezza disarmante e ha fatto girare la testa proprio a tutti, infatti è parte del motivo per cui le serie tv che stanno andando in onda in estate stanno riscuotendo così tanto successo.

Daydreamer, Can Yaman è l’attore protagonista: e lo avete mai visto il suo papà?

Can è figlio di genitori separati, che però hanno fatto del loro meglio per non far pesare al figlio la loro rottura. Ha un bellissimo rapporto con entrambi, ha sempre definito il padre “il suo eroe” e da lui ha ereditato sicuramente il suo aspetto fisico. Infatti, il padre, nonostante l’età è ancora un bell’uomo e si vede che ha gli stessi tratti del figlio. Ha avuto una vita molto particolare, era il primo della classe quando andava a scuola e così anche all’università, ma dopo essersi laureato in giurisprudenza ha capito di aver fatto un errore. Infatti ha deciso di intraprendere la carriera da attore quando qualcun altro avrebbe potuto pensare che fosse troppo tardi. E mai decisione fu più giusta.

Can è molto amato dagli italiani ma anche lui ama tanto l’Italia: infatti l’estate scorsa è stato qui e ha fatto tantissimi apprezzamenti sul nostro Paese.