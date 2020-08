Decreto di agosto: le novità su cassa e licenziamenti

Nel decreto di agosto ci sarà una proroga della cassa integrazione con casuale Covid-19, sconti sui contributi e la soluzione del nodo sul divieto di licenziare.

Con il decreto di agosto alcuni temi saranno nuovamente affrontati in via emergenziale. In particolare, il Governo con tutta probabilità rifinanzierà la cassa integrazione e introdurrà uno sconto sui contributi al fine di incentivare le assunzioni.

Per quanto riguarda la Cassa Integrazione Guadagni la proroga sarà di ulteriori 18 settimane che si aggiungono a quella di altri due mesi di Naspi e Discoll che sono in scadenza a maggio e giugno.

Inoltre, il decreto potrebbe contenere anche, come anticipato, sgravi contributivi di due tipologie: da un lato un esonero dai contributi per le aziende che riportano i lavoratori in cassa in attività e dall’altro uno sconto dei contributi dovuti per i datori che assumeranno lavoratori a tempo indeterminato entro al 31 dicembre 2020.

Il decreto di agosto metterà un punto anche in tema divieto di licenziamento

Il tema cruciale in materia giuslavoristica rimane però il divieto di licenziamento e la sua eventuale nuova proroga. Si tratta dell’obbligo introdotto dal decreto c.d. “Cura Italia” relativo ai licenziamenti collettivi ed economici e che attualmente è in vigore fino al 17 agosto in forza del successivo decreto c.d. “Rilancio“. Potrebbe interessarti anche —> Le regole dello smartworking che verrà Infatti, se è vero che da un lato il divieto impedisce l’uscita repentina e massiccia di molti lavoratori dal mercato del lavoro è anche vero che a reggere il meccanismo vi è la cassa integrazione guadagni e le altre integrazioni salariali e che le aziende hanno la necessità di poter riorganizzare le attività in modo più libero.

