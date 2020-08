Eleonora Pedron bella da impazzire, la foto delle vacanze da urlo per la ex Miss Italia: fascino irresistibile e panorama mozzafiato

Sono passati diversi anni, ma è impossibile dimenticarsi di una Miss Italia. Eleonora Pedron, classe 1982, lo diventò nel 2002. Da allora, ha avuto una carriera televisiva piuttosto brillante, come conduttrice e co-conduttrice di diversi programmi, anche a carattere sportivo. La showgirl veneta è stata sempre una delle preferite degli appassionati, anche per la sua lunga relazione con l’ex campione di motociclismo Max Biaggi, dal quale ha avuto due figli. Oggi, è invece felice con l’attore Fabio Troiano. Il lungo lockdown per il coronavirus ha solo momentaneamente rallentato i loro progetti, ma è possibile che in un futuro non lontano i due convolino a nozze.

