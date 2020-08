Elisa Isoardi, la FOTO ammiccante insieme al suo amico speciale

Elisa Isoardi si gode ancora un po’ di relax prima di iniziare l’avventura televisiva di Ballando con le Stelle. Una notte tutta romana

Elisa Isoardi, si gode la sua estate, tutta romana prima di tornare a settembre in tv. Dove la rivedremo? Nel cast di Ballando con le Stelle. Lei stessa lo aveva già annunciato e lo ha riconfermato anche con un recentissimo video pubblicato su Instagram in cui parla del programma e ringrazia la padrona di casa, Milly Carlucci.

A lei dice grazie per aver creduto in lei: “mi raccomando scegli un ballerino molto paziente – ironizza – Non sono coordinatissima ma ci credo” dice la bella presentatrice a poco più di un mese dall’inizio del programma.

Ma in questi giorni l’ex di Matteo Salvini si è appallata anche ad un’altra sua collega, Antonella Clerici che la sostituirà nel programma in onda su Rai 1 prima del tg con un nuovo format: “È sempre mezzogiorno”. La Isoardi non ci sarà più dunque con La prova del cuoco e in una intervista a Nuovo Tv si rivolge proprio ad Antonella dandole un consiglio: “Per il tuo programma chiama i cuochi che hanno lavorato con me quest’ultimo anno. Hanno lottato tanto, meritano di andare in onda e ti darebbero grande soddisfazione”. Ci tiene tanto Elisa a questa cosa e spera che la sua collega la ascolti.

Ma lei al momento è concentrata sulla sua partecipazione a Ballando. Prima di iniziare le prove vere e proprie come si sta rilassando? Lo vediamo insieme.

