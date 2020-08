Emily Ratajkowski, stesa su un prato è la solita bomba sensuale – FOTO

Emily Ratajkowski. La supermodella americana si mostra in tutta la sua bellezza su Instagram. Ogni scatto è un tripudio di sensualità

Visualizza questo post su Instagram Day 1 as a blondie Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 23 Giu 2020 alle ore 6:31 PDT

La prima volta che ha fatto breccia nei cuori del grande pubblico è stata grazie alla sua partecipazione al videoclip della celebre hit commerciale Blurred Lines di Robin Thicke nel 2013.

Da allora la stella di Emily Ratajkowski è sempre stata in ascesa. Ha sfilato per Marc Jacobs, Miu Miu, Bottega Veneta, Dolce & Gabbana e Versace nelle passerelle più importanti del mondo: New York, Parigi e Milano.

Visualizza questo post su Instagram BLONDE. Thank you @kerastase_official 🤍 #kerastase Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 23 Giu 2020 alle ore 10:32 PDT

Inglese di nascita ma americana d’adozione, ha iniziato la propria carriera pensando alla recitazione come interesse primario. La moda è stato un amore fiorito col tempo. Non ha mai abbandonato il set ma i suoi sono sempre ruoli secondari. E’ solo quando sfila che diventa la protagonista assoluta. Gli sguardi sono solo per lei.

Anche il web le dona soddisfazioni oltre ogni limite dell’immaginazione. Su Instagram sta sfiorando i 27 milioni di follower diventando una delle celebrità più seguite al mondo.

Emily Ratajkowski, cambio look e sensualità dirompente