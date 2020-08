Fabri Fibra e J-Ax annuncio a sorpresa: in arrivo il remix di “Djomb”

Due dei principali esponenti del rap italiano, Fabri Fibra e J-Ax, annunciano a sorpresa l’arrivo di un remix che li vede collaborare per la prima volta insieme

Hanno sganciato la notizia bomba con un semplice post su Instagram che li ritrae in posa: Fabri Fibra e J-Ax regaleranno al pubblico la loro prima collaborazione. I due artisti infatti non avevano mai lavorato insieme, sebbene siano due dei maggiori esponenti del rap italiano le loro strade non si erano mai incrociate in studio di registrazione. È giunta pero’ l’occasione e con essa andranno a esaudire il desiderio di chi avrebbe sempre voluto ascoltare qualcosa di loro.

Fabri Fibra e J-Ax insieme per il remix di “Djomb”

Sarà pubblicato il 10 Agosto il remix del brano “Djomb” del francese Bosh, che ha raggiunto la prima posizione in Francia e vanta milioni di streaming e visualizzazioni. Fabri Fibra e J-Ax hanno dato il loro personale tocco alla canzone aggiungendo alcune barre individuali mentre insieme hanno lavorato sul ritornello.

Per Fabri Fibra il remix arriverà esattamente un mese dopo la pubblicazione di un’altra collaborazione, quella con il rapper Nerone per il singolo “Bataclan”. J-Ax si è reso invece protagonista dell’estate con “Una voglia assurda”, inserito tra i numerosi tormentoni di questo 2020, e affiancando il giovane Alberto Urso nella rivisitazione di “Quando Quando Quando”.

