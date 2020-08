Giovanna Rigato, il costume non copre proprio tutto: che spettacolo-FOTO

Giovanna Rigato posta su Instagram una foto in costume, i fan impazziscono

Giovanna Rigato, l’ex gieffiana si trova a Pieve di Cadore nelle vicinanze di Trento. La 39enne è in vacanza con il figlio. Giovanna ha già condiviso molte foto sui social del suo soggiorno a Trento. La vediamo infatti alle prese con la spesa, sul lago e a fare gite in mezzo ai boschi. Ma quella che ha fatto suscitare ammirazione da parte dei suoi fan è sicuramente quella che la ritrae dalla finestra in costume da bagno. La Rigato indossa una costume da bagno intero, aperto sui fianchi che risalta le sue forme. I fan commentano con approvazione e ammirazione. Il suo account Instagram è molto seguito, infatti vanta 248 mila follower.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Anna Tatangelo incinta, la FOTO commovente che ha scosso tutti

Vita e carriera di Giovanna Rigato

La Rigato è famosa per aver partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello. Anche se non ha vinto il programma più famoso d’Italia, la ex gieffiana è riuscita a lavorare ancora in televisione. Qualche anno fa infatti ha partecipato a Ciao Darwin 7. L’abbiamo vista anche nei panni di ballerina in La sai l’ultima? prima che diventasse famosa. Ha fatto anche l’inviata per Verissimo, Lucignolo e Buona Domenica. Per qualche anno l’abbiamo vista anche come opinionista a Mattino 5, dove si occupava delle rubriche sull’Isola dei Famosi e Il Segreto. Nel 2008 ha preso la qualifica come giornalista pubblicista, ma ha rivelato che il suo sogno da sempre è quello di fare l’attrice. Giovanna è anche laureata allo IULM di Milano in relazioni pubbliche e pubblicità.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Fabri Fibra e J-Ax annuncio a sorpresa: in arrivo il remix di “Djomb”

Ricordiamo la Rigato anche per il caso sulle Olgettine, dove è finita nel mirino della giustizia. La showgirl era stata accusata in conseguenza a una denuncia di Silvio Berlusconi. L’ex premier accusava la donna di aver tentato di ricattarlo per un milione di euro. Sarebbe dovuto essere il compenso per una festa nella sua villa di Arcore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Floriana Messina, l’ex gieffina è una bomba piena di Eros, illegale – FOTO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.