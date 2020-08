Giulia Salemi splendida in versione tomb rider, che gambe – FOTO

Sui suoi profili social, la modella Giulia Salemi condivide uno scatto in versione tomb rider e riceve grande apprezzamento da parte dei fan.

Con oltre un milione di followers su Instagram, Giulia Salemi si è fatta conoscere negli ultimi anni grazie a Pechino Express e al Grande Fratello Vip, dove è nata -tra le altre cose- la sua storia con Francesco Monte. La modella di origini iraniane è molto amata dal suo pubblico, che non perde occasione per lasciare commenti di apprezzamento sotto le sue foto. Come meta estiva di questo travagliato 2020, la Salemi ha scelto la Sardegna, dicendosi incredibilmente affascinata dai suoi colori vividi e naturali, e poi Saint Tropez. È proprio da Saint Tropez che la bella modella ha pubblicato il suo ultimo post, che la vede protagonista di uno scatto in versione tomb rider. Clicca su “successivo” per vederlo!

