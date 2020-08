Era il bambino della kinder, tutti lo conoscevano e oggi è un ragazzo bellissimo

Tutti lo ricordiamo per la pubblicità della Kinder. Le merendine che hanno accompagnato l’infanzia di tutti. La sua faccia appariva sulle scatole della Kinder che facevano il giro del mondo. Oggi dov’è finito quel ragazzo? Il bambino dagli occhi azzurri e i capelli biondi, con quel sorriso che ammaliava tutti.

Il nome del ragazzo è Alessandro Egger, originario della Serbia ma cresciuto a Como dal 1991. Proprio grazie alle sue origini dell’est, che gli hanno donato lineamenti così perfetti, ha potuto lavorare sia da bambino, che ora da adulto nel mondo della moda. Il ragazzo infatti ha partecipato a molte sfilate importanti. Alessandro riscuote molto successo anche sui social, dove vanta 100 mila follower. Sul suo profilo si mostra in tutto il suo splendore con un fisico statuario e un viso perfetto.

Carriera e vita privata di Alessandro Egger

Il giovane modello serbo, è famoso per aver calcato più volte le passerelle di Dolce e Gabbana. Tuttavia sta intraprendendo una carriera da attore. Ha già partecipato a un programma teen-drama, nominato “The Band”. Il giovane ha anche recitato in “Un medico in famiglia” con Lino Banfi, e in “Shades of Truth” con Giancarlo Giannini. Nel 2017 ha partecipato anche a “Pechino Express”.

Il bambino della Kinder ha anche suscitato scalpore recentemente. Infatti ha condiviso video di se stesso vestito da donna, dove balla come una drag queen. Il motivo per cui ha iniziato è stato per gioco, ma ora lo trova un modo di esprimersi che gli piace. Il ragazzo è felicemente fidanzato e la sua ragazza lo appoggia pienamente in questa novità, lo aiuta addirittura a truccarsi. Lo pseudonimo che usa il giovane per questa trasformazione è Alexandra, in pratica il suo nome al femminile. Rivela che potrebbe anche portare questo personaggio in tv prossimamente. Il ragazzo con questa iniziativa da uno schiaffo all’ignoranza e sdrammatizza una tematica che a volte crea problemi di bullismo.

