Infarto e prevenzione: i 7 alimenti che fanno bene al nostro cuore

Infarto e prevenzione. Il cuore, centro del nostro sistema circolatorio, è un muscolo involontario che dev’essere preservato da rischi di arresto. Ecco alcuni consigli

I numeri che riguardano gli infarti in Italia sono davvero preoccupanti. Circa 120.000 persone l’anno ne vengono colpite. 25.000 di esse muore prima di giungere in ospedale. Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di decesso nel nostro Paese.

Se non è sempre facile prevedere quando avverrà un infarto, risulta chiaro invece che prevenirne l’insorgenza diventa addirittua una missione.

Ci sono alcuni fattori di rischio che non sono purtroppo modificabili: in primis la predisposizione genetica ma anche l’età e genere possono incidere.

Tuttavia, non dobbiamo considerare la faccendo in maniera passiva. Sono molte le abitudini che possiamo prendere in modo da scongiurare problemi cardiaci seri. Innanzitutto eliminare completamente il fumo. Bisogna inoltre tenere sotto controllo sia a pressione arteriosa che il diabete. Questi ultimi due fattori sono facilmente gestibili tramite una corretta alimentazione. Uno stile di vita sano correlato dal mangiar bene e un’attività fisica leggera ma costante sono i mantra di un’esistenza all’insegna del benessere.

I medici hanno redatto una lista di 7 alimenti che non devono mai mancare sulle nostre tavole che possono aiutarci nella lotta alla prevenzione.

Olio extravergine di oliva

Ricco di polifenoli, ha proprietà antinfiammatorie, antiossidanti e antitrombotiche.

Frutta secca e semi oleosi

Alimenti di origine vegetale come noci, grano, girasole, olio di soia, olio di lino, olio di borraggine, olio di ribes nero ed olio di enotera ma anche cereali e legumi. Fonte di omega-6, indispensabili per ridurre colesterolo.

Fibre vegetali

Hanno anche proprietà anticancro, antibatteriche, antifungine e antivirali.

Pesce

Ricco di omega-3, la cui funzione primaria è la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Si raccomandano quelli grassi come il salmone, lo sgombro, le sardine ma anche il pesce spada e il tonno.

Caffè e tè

Sono sostanze eccitanti, prese con moderazione favoriscono la funzionalità della parete dei vasi sanguigni.

Frutti rossi

Carichi di antiossidanti naturali.

Cioccolato fondente

Buonissimo e ostacolo per l’ossidabilità delle LDL (il colesterolo cattivo).

