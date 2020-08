Mara Venier cade ancora: il consiglio della figlia Elisabetta Ferracini

Mara Venier è caduta ancora ritrovandosi con un altro ginocchio ammaccato. La figlia Elisabetta Ferracini le propone la giusta soluzione.

Mara Venier è caduta per la seconda volta in pochi mesi. Dopo quella che l’ha costretta a condurre le ultime puntate di Domenica In con il gesso, la conduttrice, in vacanza a Forte dei Marmi con il marito Nicola Carraro e la famiglia, è caduta nuovamente ritrovandosi con un ginocchio “ammaccato”. Fortunatamente, stavolta, le conseguenze non sono stati gravi come la prima volta. A raccontare l’accaduto è stata proprio la Venier attraverso una serie di storie pubblicate sul suo profilo Instagram.

Mara Venier cade ancora: la figlia Elisabetta Ferracini pronta a portarle la soluzione

Tornata a casa dopo una cena con gli amici e la famiglia, Mara Venier non ha visto un gradino ed è inciampato facendosi nuovamente male al ginocchio. “Era buio, non ho visto il gradino in giardino e sono inciampata” – ha raccontato in una serie di storie pubblicate su Instagram. Poi ha aggiunto: “È arrivato il momento di farsi benedire. Ho l’altro ginocchio ammaccato! Ghiaccio ma niente di fratturato. Una bella botta però per fortuna mi è andata bene. Devo farmi fare una benedizione”.

La conduttrice che, a settembre, tornerà a condurre Domenica In dopo il grande successo ottenuto nelle ultime due edizioni del programma di Raiuno, ha poi condiviso le storie della figlia di Elisabetta Ferracini che, dopo aver appreso del nuovo incidente della madre, le ha proposto una soluzione: portarla un corno gigante appena la raggiungerà.

Niente di grave, fortunatamente, stavolta per Zia Mara che si sta godendo le vacanze con le persone più importanti della sua vita trascorrendo le sue giornate con il nipotino di cui è perdutamente innamorata come dimostra la foto che vedete qui in alto.

