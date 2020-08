Marika Fruscio: implode il Lato A, foto vietata ai minori di 18 anni

Marika Fruscio sempre prorompente, la showgirl mette in mostra delle curve atomiche: decolletè spettacolare, lo scatto su Instagram è piccante

Nel panorama delle showgirl italiane, una di coloro con le curve maggiormente esplosive e dunque con un posto speciale nel cuore degli appassionati è sicuramente Marika Fruscio. Una fisicità prorompente che l’ha sempre caratterizzata e che è stata sicuramente uno dei segreti della sua fama, oltre alla sua vena verace e provocante. Questo, nonostante l’intervento di riduzione del seno cui si è sottoposta qualche anno fa per ovviare a dei problemi fisici. Il suo decolletè è rimasto anche così di tutto rispetto. Marika è diventata famosa per le sue numerose comparsate in trasmissioni sportive (nata al nord, ma è tifosissima del Napoli) oltre che in altri programmi e per i diversi calendari per i quali ha posato.

