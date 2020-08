Mercedesz Henger unica, FOTO provocante in bikini, boom di commenti

Mercedesz Henger dà spettacolo mentre si gode il sole in Versilia, regalando uno scatto che fa impazzire tutti i fan su Instagram

Mercedesz Henger, 28 anni il prossimo 18 agosto, è uno dei volti più amati della televisione italiana e del web sia dal pubblico femminile che maschile. La giovane ama da sempre condividere la sua quotidianità e la relazione con l’ex tronista di Uomini Donne Lucas Peracchi con i follower, popolarità raggiunta in seguito alla partecipazione all’Isola Dei Famosi.

Tra Mercedesz e la madre Eva in questi mesi è stato un botta e risposta tra chi pubblicava foto più incandescenti e sensuali e i fan non sanno decretare la vincitrice tra le due. In una recente dichiarazione rilasciata a Libero Quotidiano, Mercedez ha infatti raccontato il burrascoso rapporto con la madre Eva. La ragazza ha detto che è ormai noto a tutti che tra lei e la madre i rapporti si sono interrotti per dissidi di natura personale legati però al fidanzato Peracchi.