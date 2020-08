Meteo. Le alte temperature e l’afa persistente dei giorni passati si prenderanno una pausa. In arrivo temporali che macchieranno quest’inizio di agosto

L’inizio del mese di agosto sarà caratterizzato dall’arrivo di temporali su diverse aree del nostro Paese che bloccheranno temporaneamente il corso afoso di quest’estate 2020.

Molte regioni infatti saranno scenario di un centro di bassa pressione che si sta attivando proprio in queste ore. Da martedì 4 agosto le zone adriatiche saranno investite da un ciclone che porterà piogge e temporali. Si partirà da Veneto e Friuli Venezia Giulia per poi discendere nel pomeriggio in Romagna, Marche e Abruzzo. Lato positivo: lo smorzamento delle temperature afose delle ultime settimane.

Da mercoledì 5 il peggioramento meteorologico caratterizzerà le regioni più a sud: Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata e Puglia settentrionale.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale , seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

La situazione andrà stabilizzandosi giovedì 6 agosto per normalizzarsi stabilmente il giorno seguente dove il tempo rimarrà ancora un po’ incerto su medio e basso adriatico.

Tutta la penisola vedrà un calo delle temperature di 8-10 gradi dando una tregua dal caldo africano che ha imperversato nelle ultime settimane.

Leggi anche >>> METEO, TREGUA CALDO: DALLA SETTIMANA PROSSIMA 10 GRADI IN MENO