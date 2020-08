Michelle Hunziker. Il segreto di bellezza? Farlo tre volte a settimana

Michelle Hunziker. La popolare presentatrice tv, svizzera di nascita e italiana d’adozione, svela i suoi segreti di bellezza regalando validi consigli

Classe 1977, 43 anni e tre meravigliose figlie. Eppure guardando Michelle Hunziker e il suo fisico statuario la si potrebbe tranquillamente scambiare per una giovane di 20 anni di meno.

Com’è possibile? Sicuramente madre natura e un’ottima genetica hanno giocato un ruolo fondamentale nella roulette della vita. Buon per lei. Ma una solida base su cui lavorare dev’essere anche mantenuta. La celebre conduttrice televisiva non si tira indietro e al settimanale Oggi ha svelato alcuni trucchetti per essere sempre al top della propria forma.

La cosa fondamentale è sempre l’attitudine. Uno spirito allegro e una buona dose di autoironia possono fare miracoli nel tirare fuori il meglio da noi stessi. Il pensiero positivo, la capacità di non prendersi troppo sul serio, accettare quelle caratteristiche che fanno di noi degli esseri unici ed irripetibili, sono la chiave per una vita sana e felice.

Si, più facile a dirsi che a farsi, ma è un mantra che dovremmo ripeterci tutti i giorni. Se non fosse sufficiente, Michelle segue alla lettera quelli che sono i suggerimenti che tutti gli esperti seguitano a diffondere come utili consigli per la salute: alimentazione sana che prevede pochi zuccheri e carboidrati e attività fisica regolare.

“Mi alleno tre volte alla settimana e faccio esercizi per corregge la postura” – ha dichiarato. “Una volta alla settimana aggiungo cardio. Dopo 40 anni non è opportuno stressare il corpo con esercizi che affatichino troppo il cuore e sforzano i muscoli. Curo molto la mia igiene dentale e seguo una skin care attenta con trattamenti e creme.”

Michelle ha una rubrica di allenamenti insieme a personal trainer qualificati sul suo profilo Instagram dal titolo Iron Ciapet per fare esercizi fisici a casa con materiale di facile reperibilità, in maniera sana ed economica.

