Miriam Leone torna su Instagram e mostra le sua parte più bella | FOTO

Dopo diversi giorni di assenza, Miriam Leone ricompare sui social network e concede l’ennesima magnifica visione di sé. L’attrice siciliana è una meraviglia.

Finalmente riecco Miriam Leone. La 35enne originaria di Catania stava regalando scatti come sempre sensazionali che la vedevano protagonista. Ed i fans potevano godere della visione di lei. Poi di colpo ecco una inattesa latitanza.

La Leone è sparita per diversi giorni da Instagram, dove, dal 15 luglio in poi, ha pubblicato solamente tre immagini. Ed in due di queste lei nemmeno c’era. Adesso però la siciliana ricompare all’interno di una storia. E che spettacolo: in un frame vediamo le sue gambe, sontuose, a mollo in acqua. Si vede poco, nonostante tutto, ma quel poco è uno show sensazionale come al solito.

Miriam Leone, la solita bellezza senza pari